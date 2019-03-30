Вокалиста The Prodigy похоронили под песни фанатов

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городе Брейнтри, графство Эссекс, сообщает
На отпевании присутствовали только близкие Флинту люди, но служба транслировалась через динамики на улицу.
В траурной церемонии приняли участие фанаты группы, которые приехали со всего мира. Движение похоронной процессии по улицам города сопровождалось аплодисментами, песнями и музыкой. Всем, кто пришел отдать дань уважения звезде, предлагали бесплатно нанести грим на лица, а также татуировки.
Как сообщалось, 49-летний Флинт был найден мертвым в собственном доме в Норт Энд, в графстве Эссекс 4 марта. Он совершил самоубийство.-0-
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