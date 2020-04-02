Вокруг планеты: В Канаде объявили победителей конкурса по замораживанию волос

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны победители ежегодного конкурса по замораживанию волос, который проходил в горячих бассейнах Takhini в канадском Юконе. Об этом сообщает CNN.

Необычный конкурс проводится с 2011 года, и с годами он стал все более популярным среди туристов - во многом благодаря соцсетям, которые распространяют забавные кадры с этого первенства по всему миру. В этом году на конкурс поступило 288 заявок - вдвое больше, чем в 2011 году, рассказали организаторы.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо посетить бассейны Takhini в период с декабря по март, когда температура воздуха опускается ниже минус 20 градусов. При этом температура воды в бассейнах обычно составляет от плюс 36 до плюс 42 градусов. Организаторы советуют участникам конкурса опустить голову в горячую воду, полностью намочить ее, затем дать холодному воздуху медленно заморозить волосы, брови и ресницы. При этом персонал Takhini рекомендует посетителям держать уши в тепле, периодически погружая их в теплую воду. Когда волосы полностью покроются инеем, конкурсанту остается лишь позвонить в колокольчик у входа в бассейн - к нему подходит сотрудник Takhini и делает фото.

Участников награждают в пяти категориях: мужская, женская, лучшее групповое фото, самый креативный участник и победитель зрительского голосования. Все победители получают денежную премию и абонемент на бесплатное посещение горячих бассейнов.

"Нас согревает мысль о том, что этот конкурс в столь непростое время принесет радость зрителям во всем мире - пусть даже всего на пару мгновений", - сказал Эндрю Умбрич, владелец комплекса Takhini.-0-

Фото Takhini Hot Pools