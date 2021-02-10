Вокруг Шарм-эль-Шейха построили бетонную стену с колючей проволокой

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Египта приняли дополнительные меры для обеспечения безопасности приезжающих в страну туристов. Вокруг города Шарм-эль-Шейх, популярного курорта на Красном море, построили 36-километровую бетонную стену с колючей проволокой, сообщает CNN Travel.

Стена отделяет город от окружающей его пустыни. Как заявили власти Египта, всем, кто въезжает в город, придется проехать через одни из четырех ворот, оборудованных фотоаппаратами и сканерами. Сделано это для того, чтобы защитить туристов от бедуинов и террористов, так как курортный город находится примерно в 360 км к югу от северного средиземноморского побережья Синая, где сосредоточены повстанческие движения исламистских боевиков.

Власти Египта надеются оживить туризм, который пострадал в результате потрясений после восстания в Египте в 2011 году, крушения российского пассажирского самолета на Синае в 2015 году и пандемии коронавируса. В 2005 году в результате взрывов бомб в Шарм-эль-Шейхе в результате одной из самых смертоносных атак боевиков погибли десятки человек.-0-