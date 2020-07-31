Вокзал Дюссельдорфа оцеплен из-за попытки поджога

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный вокзал Дюссельдорфа (Германия) оцеплен полицией из-за попытки поджога, все посетители эвакуированы, сообщает Deutsche Welle.

По сведениям стражей порядка, неизвестный совершил поджог в одном из магазинов в здании вокзала. Одному из очевидцев происшествия удалось выбросить горящий предмет в коридор и тем самым помешать распространению огня.

Позднее на территории вокзала было обнаружено еще одно зажигательное приспособление. Специалисты решили эвакуировать людей и обыскать здание на предмет пожароопасных объектов.

Злоумышленника разыскивает полиция. Его мотивы пока неизвестны.

Поезда по-прежнему следуют через вокзал, однако не останавливаются.-0-