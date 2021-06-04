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04 июня 2021, 21:53

Volkswagen в 2024 году запустит в России производство современных турбированных двигателей

Фото пресс-службы правительства Калужской области
Фото пресс-службы правительства Калужской области

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Volkswagen в 2024 году запустит производство современных турбированных двигателей 1.4 TSI в Калужской области. Соответствующий меморандум подписали генеральный директор "Фольксваген Груп Рус" Штефан Меха и губернатор Калужской области Владислав Шапша в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщает ТАСС.

"Компания "Фольксваген Груп Рус" подписала меморандум о намерениях с правительством Калужской области о производстве двигателя 1.4 TSI на своем заводе в Калуге с 2024 года. Меморандум подписали Штефан Меха, генеральный директор "Фольксваген Груп Рус", и Владислав Шапша, губернатор Калужской области, во время Петербургского международного экономического форума", - говорится в сообщении автопроизводителя.

"Фольксваген Груп Рус" инвестирует 6 млрд российских рублей в увеличение и адаптацию мощностей завода для запуска проекта. Мощность нового двигателя - 110 кВт (150 л.с.). Он будет выпускаться в Калужской области совместно с производимым на данный момент двигателем 1.6 MPI (нетурбированный, атмосферный).

Как отмечается в релизе, старт проекта позволит увеличить максимальную мощность по выпуску ДВС в Калуге с текущих 150 тыс. двигателей до 240 тыс. единиц в год.

В 2019 году Минпромторг России заключил специальные инвестиционные контракты с компаниями Volkswagen, GM-Avtovaz, PSA, Volvo, Toyota и "Автотор". В рамках контракта Volkswagen планировалось реализовать проект по углублению локализации уже обкатанных на российском рынке моделей автомобилей: VW Polo, Skoda Rapid, Skoda Octavia, Kodiak, Volkswagen Tiguan, Tarek.

Производство двигателей расположено на заводе "Фольксваген Груп Рус" в индустриальном парке Грабцево в Калуге, в 170 км к юго-западу от Москвы. Двигатели, выпускаемые там, устанавливаются на наиболее популярные модели российского производства: Volkswagen Polo, Scoda Rapid, Scoda Octavia, а также новый Volkswagen Taos, производство которого было запущено в мае 2021 года.-0-

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