Володин: ОДКБ в Казахстане показала, что может эффективно решать непростые задачи

11 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. ОДКБ своей реакцией на события в Казахстане показала, что может эффективно решать непростые задачи. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале спикер Госдумы России Вячеслав Володин, сообщает БЕЛТА.

"Решение глав государств - участников ОДКБ направить миротворческие силы на защиту ключевых объектов инфраструктуры Казахстана позволило высвободить местных правоохранителей, - написал Вячеслав Володин. - Они смогли заняться непосредственно обеспечением безопасности мирных граждан. И когда звучат рассуждения, стоило или не стоило направлять силы ОДКБ, хочу подчеркнуть - это решение, безусловно, необходимо было принимать. Предотвратив террористическую угрозу, удалось избежать серьезных проблем не только в дружественном нам Казахстане, но и других странах".

Спикер Госдумы напомнил звучащие из Вашингтона заявления, в которых требуется объяснений от руководства Казахстана, почему оно обратилось за помощью к ОДКБ.

"Руководству США хотелось бы, чтобы миротворческой миссии ОДКБ вовсе не было, чтобы нестабильная ситуация на территории Казахстана сохранялась, - считает спикер Госдумы РФ. - Гуманитарные проблемы, страдания людей, разрушение государства для Вашингтона второстепенны. Весь мир это видел на примерах ввода войск НАТО в Ливию, Ирак, Сирию, Афганистан без каких-либо обращений с их стороны. Народы этих стран до сих пор страдают от последствий американского вмешательства".

Вячеслав Володин подчеркнул: стабильности в регионе способствует позиция Китая, других государств - участников ОДКБ и ШОС, обеспокоенных участием иностранных наемников в нападениях на мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов, захвате госучреждений и иных объектов. "В ближайшее время станет понятно многое, в том числе откуда и в чьих интересах появились террористы, - указал он. - Но совершенно очевидно: для ОДКБ, объединяющей шесть стран, произошедшее можно считать новым этапом развития. Организация показала, что может эффективно решать непростые задачи".

"Что касается Парламентской ассамблеи ОДКБ, то нам есть еще над чем работать, в частности над гармонизацией законодательств стран-участниц: из случившейся в Казахстане трагедии предстоит сделать выводы, чтобы технологии оранжевых революций, акты внешней агрессии не ослабляли государства ОДКБ и не привели к потрясениям в обществе, экономике, гибели людей", - заявил спикер Госдумы РФ.-0-