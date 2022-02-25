Володин: Зеленский похоронил Минские соглашения, не сумев начать переговоры с Донбассом

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на своем посту совершил три роковые ошибки, одна из которых заключается в том, что он так и не смог начать переговоры с главами Донецкой и Луганской народных республик. Тем самым он похоронил Минские соглашения.

"Получив в наследство проблему Донбасса, так и не смог перешагнуть через себя и сесть за стол переговоров с главами ДНР и ЛНР. Что это? Гордыня, отсутствие политического опыта, безответственность? Зеленский был обязан вести диалог. Именно он похоронил Минские соглашения", - отметил Володин сегодня в своем Telegram-канале.

Вторая ошибка заключается в том, заявил политик, что Украина не проводила независимую политику. "Такое государство, как Украина, должно проводить собственную независимую политику. А не прогибаться под США и Европу. Сделав ставку на Вашингтон и Брюссель, Зеленский забыл об интересах своих граждан", - написал Володин.

Третьей ошибкой спикер Госдумы назвал то, что угрозы Зеленского пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия стали проблемой глобальной безопасности для всего мира.-0-