Вооруженная группировка напала на деревни в Нигерии, 37 человек убиты

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько населенных пунктов, расположенных на северо-западе Нигерии, подверглись атаке неизвестной вооруженной группировки, в результате не менее 37 человек погибли, сообщает агентство AFP со ссылкой на местные власти.

Известно о нападении на три деревни в штате Сокото. Бандиты открыли огонь по мирным жителям, а также подожгли местный рынок.

Данный регион считается одним из наиболее опасных в Нигерии из-за действий преступных группировок.-0-