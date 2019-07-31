Вооруженные конфликты в 2018 году привели к рекордному числу жертв среди детей - ООН

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные конфликты в 2018 году привели к рекордному числу жертв среди детей. Такая информация содержится в новом докладе ООН, опубликованном 30 июля, сообщает Центр новостей ООН.

Авторы доклада изучили ситуацию в 20 странах, охваченных кризисом: только за минувший год погибли и покалечены 12 тыс. несовершеннолетних. По словам Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, он абсолютно потрясен беспрецедентным числом преступлений против детей, которое обнародовано в исследовании, и особенно его ростом.

Детей продолжают активно использовать в качестве солдат. В 2018 году для участия в боевых действиях только в Нигерии были завербованы почти 2 тыс. несовершеннолетних. Еще большее число детей - 2,3 тыс. - использовали как солдат в прошлом году в Сомали. При этом несовершеннолетних, завербованных в солдаты, зачастую не воспринимают как жертв: тысячи детей в 2018 году были арестованы по обвинению в причастности к деятельности вооруженных групп. В ООН призывают помочь всем детям, которых принудительно поставили под ружье или содержат под стражей, обрести свободу и получить образование и профессию.

Кроме того, что детей заставляют воевать, их похищают, подвергают пыткам и сексуальному насилию. В докладе сообщается о 933 случаях сексуального насилия против детей, однако авторы отмечают, что это только задокументированные случаи, в реальности их намного больше.

Число нападений на школы и больницы в целом по сравнению с 2017 годом несколько снизилось, однако в ряде государств, например в Афганистане и Сирии, оно достигло самых высоких показателей с начала противостояния в этих странах. В плане образования самая неблагополучная картина наблюдается в Мали, где, по данным на конец декабря 2018 года, были закрыты 827 школ, а 244 тыс. детей школьного возраста были лишены возможности учиться.

Всего в 2018 году ООН зафиксировала 24 тыс. серьезных нарушений в отношении детей, включая убийства, увечья, сексуальное насилие, похищения, вербовку и нападения на школы и больницы.

"Невыносимо наблюдать, как конфликты сказываются на положении детей, страшно видеть, как их убивают и калечат", - подчеркнула специальный представитель Генсека ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджиния Гамба. Она призвала стороны защищать детей и принять меры для предотвращения нарушения их прав.

В заявлении, приуроченном к публикации доклада, Антониу Гутерриш напомнил об обязанности всех сторон конфликтов по всему миру соблюдать принцип ненападения на гражданское население, включая детей. Он также подчеркнул, что мир - это лучшая форма защиты детей.-0-