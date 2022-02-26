26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные силы России уничтожили 821 объект военной инфраструктуры Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Удары по военным объектам были нанесены высокоточным оружием с использованием крылатых ракет. Военно-морской флот России уничтожил восемь военных катеров украинских военно-морских сил, российские военные сбили семь украинских боевых самолетов, семь вертолетов и девять беспилотников. Также сообщается, что ВС России установили полный контроль над Мелитополем. Группировка войск ДНР при наступлении в направлении Новомайское продвинулась еще на 6 км.

Националистические батальоны, отходя, взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки, заявили в Минобороны РФ.-0-