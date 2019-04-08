Вооруженные столкновения в Ливии: 32 человека погибли, 50 ранены

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате вооруженных столкновений возле ливийской столицы Триполи погибли по меньшей мере 32 человека, 50 получили ранения, сообщает Agence France-Presse .

По данным Министерства здравоохранения Ливии, среди жертв есть гражданские лица. Другие подробности не сообщаются.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства - Правительство национального согласия во главе с премьером Фаизом Сараджем, которое контролирует запад страны и город Триполи, и временный кабинет министров во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.

4 апреля подразделения Ливийской национальной армии начали наступление на Триполи. По данным Euronews, Халифа Хафтар называет свою операцию антитеррористической. Тем временем Фаиз Сарадж обвинил противника в попытке госпереворота и пригрозил ему трибуналом.

Ни одна из сторон не согласилась на предложенную ООН двухчасовую гуманитарную паузу для эвакуации мирных жителей и пострадавших.

Ливийский кризис продолжается с 2011 года, с момента свержения Муаммара Каддафи. Богатая нефтью страна фактически была разорвана на части из-за многочисленных внутренних конфликтов.-0-