Вооруженные столкновения в Ливии: 32 человека погибли, 50 ранены

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате вооруженных столкновений возле ливийской столицы Триполи погибли по меньшей мере 32 человека, 50 получили ранения, сообщает
По данным Министерства здравоохранения Ливии, среди жертв есть гражданские лица. Другие подробности не сообщаются.
В настоящее время в Ливии действуют два правительства - Правительство национального согласия во главе с премьером Фаизом Сараджем, которое контролирует запад страны и город Триполи, и временный кабинет министров во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.
4 апреля подразделения Ливийской национальной армии начали наступление на Триполи. По данным Euronews, Халифа Хафтар называет свою операцию антитеррористической. Тем временем Фаиз Сарадж обвинил противника в попытке госпереворота и пригрозил ему трибуналом.
Ни одна из сторон не согласилась на предложенную ООН двухчасовую гуманитарную паузу для эвакуации мирных жителей и пострадавших.
Ливийский кризис продолжается с 2011 года, с момента свержения Муаммара Каддафи. Богатая нефтью страна фактически была разорвана на части из-за многочисленных внутренних конфликтов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4042 BYN
|2.398 BYN
|2.403 BYN
|USD
|2.1415 BYN
|2.137 BYN
|2.14 BYN
|RUB
|3.2744 BYN
|3.268 BYN
|3.277 BYN