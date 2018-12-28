Вооруженный грабитель захватил заложников в банке в Чехии

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженный грабитель напал на банк в чешском городе Пршибраме и взял в заложники девять сотрудников. Одного из них он позже отпустил, сообщает Radio Praha.

По информации полиции, ни один из заложников не пострадал. Грабителю 28 лет, и он хотел передать некую информацию для правоохранительных органов. Преступник уверял, что не хочет причинить кому-либо вред.

Грабителя задержали, все заложники были освобождены.-0-