Вооруженный грабитель захватил заложников в банке в Чехии

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженный грабитель напал на банк в чешском городе Пршибраме и взял в заложники девять сотрудников. Одного из них он позже отпустил, сообщает Radio Praha.
По информации полиции, ни один из заложников не пострадал. Грабителю 28 лет, и он хотел передать некую информацию для правоохранительных органов. Преступник уверял, что не хочет причинить кому-либо вред.
Грабителя задержали, все заложники были освобождены.-0-
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