Вооруженный грабитель захватил заложников в отделении Банка Грузии

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженный грабитель ворвался в Кварельское отделение Банка Грузии и захватил заложников, сообщает информационное агентство GHN.

Точное количество заложников в настоящее время неизвестно. По разным данным, грабитель взял в заложники от 12 до 15 человек. По имеющейся информации, грабитель требует за освобождение заложников полмиллиона лари (более $160 тыс.).

На месте инцидента мобилизованы силовики.

"Сразу после получения сообщения о нападении сотрудники полиции немедленно оцепили территорию вокруг места происшествия. В настоящее время мобилизованные на месте сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые и неотложные мероприятия, а также следственные и оперативные мероприятия", - говорится в сообщении МВД Грузии.-0-