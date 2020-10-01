Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе: пятый день

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе продолжается пятый день. Ситуация обострилась 27 сентября, на спорной территории продолжаются активные вооруженные столкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В Баку заявили о взятии под контроль нескольких карабахских сел и стратегических высот. Ереван сообщает об обстрелах территорий и за пределами Нагорного Карабаха.

Совбез ООН призвал к незамедлительному прекращению огня в Нагорном Карабахе "Члены СБ ООН поддерживают обращенный к сторонам конфликта призыв генерального секретаря незамедлительно прекратить боевые действия, снизить напряженность и без промедления вернуться к переговорам", - сказал председатель СБ в сентябре, постпред Нигера при ООН Абду Абарри.

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ЕСПЧ призвал Баку и Ереван прекратить военные действия

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Азербайджан и Армению прекратить конфликт, который нарушает права гражданского населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда в Страсбурге.

"Сложившаяся ситуация сопряжена с тяжкими нарушениями Европейской конвенции по правам человека, - подчеркивается в решении европейской инстанции. - ЕСПЧ поэтому постановил применить правило 39 своего Регламента, призвав Азербайджан и Армению воздержаться от любых мер, в особенности военных действий, ведущих к нарушению прав гражданского населения, включая угрозу для жизни". Читать далее

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ОБСЕ готова послать наблюдателей в Нагорный Карабах Представители стран - сопредседателей Минской группы - Франции, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки - подтвердили призыв сопредседателей ко всем сторонам немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры для поиска пути устойчивого урегулирования конфликта.

Япония призывает к прекращению огня в Нагорном Карабахе и началу диалога Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като подчеркнул, что японское правительство обеспокоено в связи с происходящими в регионе военными столкновениями, которые привели к жертвам среди мирного населения.