Вооруженный мужчина напал на мотель на севере Австралии, четыре человека погибли

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере четыре человека погибли и двое ранены в результате вооруженного нападения на мотель в австралийском городе Дарвине, пишет
Очевидцы сообщают, что сегодня около 18.00 по местному времени мужчина с ружьем ворвался в мотель Palms и открыл огонь по постояльцам, после чего скрылся с места происшествия. Спустя час подозреваемый был схвачен полицией. Национальная вещательная корпорация Австралии ABC сообщает, что предполагаемому преступнику 45 лет, недавно он был освобожден из тюрьмы.
Полиция ведет расследование. Мотивы подозреваемого в нападении выясняются. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что инцидент не связан с терроризмом.-0-
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