Вооруженный ножом мужчина совершил нападение на работников школы в Марселе

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две работницы школьной столовой в Марселе (Франция) ранены в результате нападения мужчины, вооруженного ножом. Об этом сообщает французский телеканал BFM .

Инцидент произошел сегодня около 6.30 по местному времени, когда в столовой проходила приемка товара. На момент происшествия на территории школы еще не было учеников. Как сообщает французская газета Le Parisien , нападавший несколько раз ударил ножом в живот одну из работниц столовой, затем ранил ее коллегу, которая попыталась защитить женщину. Убегая с места нападения, подозреваемый также ударил мужчину на улице. Обе работницы столовой госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. О состоянии третьего пострадавшего не сообщается.

Полиция Марселя незамедлительно начала расследование происшествия. Подозреваемый был задержан около 8.20 по местному времени недалеко от места нападения. Его мотивы пока не называются.-0-