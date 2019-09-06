Вооруженный ножом мужчина совершил нападение на работников школы в Марселе

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две работницы школьной столовой в Марселе (Франция) ранены в результате нападения мужчины, вооруженного ножом. Об этом сообщает французский телеканал
Инцидент произошел сегодня около 6.30 по местному времени, когда в столовой проходила приемка товара. На момент происшествия на территории школы еще не было учеников. Как сообщает французская газета
Полиция Марселя незамедлительно начала расследование происшествия. Подозреваемый был задержан около 8.20 по местному времени недалеко от места нападения. Его мотивы пока не называются.-0-