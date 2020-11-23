Воронежскому солдату-срочнику предъявили обвинение в убийстве сослуживцев и хищении оружия

Въезд на военный аэродром "Балтимор" под Воронежем. Фото ТАСС
23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи предъявили обвинение солдату-срочнику Антону Макарову, убившему троих сослуживцев на военном аэродроме в Воронеже, сообщает ТАСС.
Адвокат Яна Горюнова сообщила, что Антону Макарову предъявлено обвинение в убийстве сослуживцев и хищении оружия. Мужчина по-прежнему отказывается давать показания. По словам адвоката, психолого-психиатрическая экспертиза ее подзащитному пока не назначена.
9 ноября на военном аэродроме Балтимор в Воронеже военнослужащий Антон Макаров с целью завладения табельным оружием, используя топор, убил майора Сергея Ермолаева, после чего расстрелял сослуживцев, двое из которых - Сергей Кожокин и Микаил Акталиев - погибли, еще один, Виктор Фирсов, был ранен.-0-