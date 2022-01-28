Vortexa: Европа потеряет гораздо больше России в случае нефтяных санкций

Послание Президента Беларуси народу и парламенту
Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 28 января 2022
Минск 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:30 Лукашенко о миграционном кризисе: это эффект бумеранга от действий западных политиков на Востоке Президент
11:29 Лукашенко: Запад пытается лепить из Беларуси агрессора, но мы будем настойчивыми на пути к миру Президент
11:29 Первый вопрос от Лукашенко к народу: готовы ли платить за собственные оборону и государство? Президент
11:24 Лукашенко: Беларусь будет укреплять мощь своей армии Президент
11:21 Лукашенко: мир - это абсолютная ценность для белорусов, и нам надо сохранить его Президент
11:21 Лукашенко: Запад в целях ослабления России продолжит расшатывать постсоветское пространство Президент
11:20 Лукашенко: братство белорусов, россиян и украинцев выше надуманных обид и местечковых амбиций Президент
11:19 Лукашенко о милитаризации Польши: такая эскалация вдоль наших границ недопустима Президент
11:17 Лукашенко: с Литвой надо разговаривать жестко и прагматично Президент
11:16 Лукашенко: без поддержки США Польша и Литва навсегда останутся унылой окраиной Европы Президент
11:15 Лукашенко: Беларусь находится в эпицентре мирового противостояния Президент
11:15 Депутат: сегодня Президент будет говорить о главном - как нам развивать свою страну Общество
11:15 Лукашенко рассказал, в каких случаях возможна война Президент
11:13 Конституция - это только начало. Депутат о том, что будет после референдума Политика
11:13 Лукашенко назвал Послание как три вопроса к белорусскому народу Президент
11:09 Лукашенко: устоявшаяся система мироустройства фактически уже ушла в прошлое Президент
11:08 Лукашенко: нужно не только сохранить страну в жерновах нового передела мира, но и построить наше будущее Президент
11:05 Лукашенко: Год народного единства показал всему миру сплоченность и стойкость белорусов Президент
11:05 Лукашенко заявил об изменении формата будущих посланий Президента Президент
11:04 В Гомеле рецидивиста приговорили к 12 годам лишения свободы за разбой Происшествия
10:53 ГПК: маршрут через "Кукурыки" остается самым загруженным на пути в страны ЕС Общество
10:50 Молодых мам в проекте Конституции интересует все, что касается детей Общество
10:47 В Минске задержаны наркооптовики: изъято 500 г психотропа Происшествия
10:42 Шоков: главное пожелание при обсуждении проекта Конституции - чтобы мы жили под мирным небом Общество
10:31 Испанец Рафаэль Надаль вышел в финал открытого чемпионата Австралии по теннису Спорт
10:29 Почетный гражданин Могилева: ветераны внесли предложение в Конституцию, касающееся отношения к пожилым Общество
10:27 Строительство блока трансплантации костного мозга и стволовых клеток в Минске идет по графику Регионы
10:21 На БУТБ стартуют регулярные торги смазочными материалами Экономика
10:09 Любецкая: Послание Президента - акт программного характера Общество
10:04 Vortexa: Европа потеряет гораздо больше России в случае нефтяных санкций В мире
Все новости
Все новости
В мире
28 января 2022, 10:04

Vortexa: Европа потеряет гораздо больше России в случае нефтяных санкций

Фото из архива
Фото из архива

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серьезные санкции в отношении российского экспорта нефти и газа маловероятны, но если это произойдет, Европа потеряет гораздо больше, чем Россия. К такому выводу пришли эксперты британской аналитической компании Vortexa, сообщает ТАСС.

"Около 34% морского импорта сырой нефти в Европу в прошлом году приходилось на Россию, и в случае сокращения поставок этих энергоресурсов наибольшему риску подвергнутся нефтеперерабатывающие заводы в Италии, Нидерландах, Испании и Франции", - приводит выдержки из отчета аналитиков агентство Bloomberg.

Согласно отчету, в последние несколько лет ЕС не уменьшил свою зависимость от российской сырой нефти. При экстремальном сценарии Европе потребуется найти выход, чтобы избежать потери около 2,4 млн баррелей в сутки (средний уровень 2021 года) российской высокосернистой нефти (без учета углеводородов из Казахстана).

"Это выглядит невыполнимой задачей с учетом текущей ситуации с глобальными низкими запасами сырой нефти и снижением уверенности производителей ОПЕК на Ближнем Востоке (в основном высокосернистой нефти) в возможности наращивать добычу, - подчеркивается в отчете. - Дефицит российской нефти в Европе будет только усугубляться нехваткой дизельного топлива из РФ".

На сегодняшний день Европа является крупнейшим импортером российского дизельного топлива: в 2021 году на ЕС пришлось более 85% всего морского экспорта России. В отсутствие этого предложения Европе необходимо было бы восполнить дефицит дизельного топлива в размере около 780 тыс. баррелей в сутки, и в реальности этот объем немного выше совокупных потоков дизельного топлива из Северной Америки, Ближнего Востока и Азии до пандемии (2019 год) - других региональных поставщиков, на которых Европа могла бы рассчитывать.

"Геополитическая напряженность вокруг украинского конфликта между Россией и не совсем последовательным американо-европейским конгломератом накаляется, и слово "санкции" используется все чаще, но, анализируя потоки, становится ясно, что какие-либо существенные санкции в отношении российского экспорта нефти и газа вряд ли будут реализованы. Если бы это произошло, Европа потеряла бы гораздо больше, чем РФ", - констатируют эксперты Vortexa.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Европа нефть Россия санкции
Новости рубрики В мире
Военнослужащие Кыргызстана на таджикско-кыргызской границе. Фото из архива AP Photo В результате конфликта на таджикско-кыргызской границе погибли двое жителей Таджикистана
Фото Flickr Физики впервые воспроизвели внутри графена процесс рождения материи из пустоты вакуума
Джон Кирби. Фото AP Photo Пентагон: США готовят к отправке в Украину оборонительные и наступательные средства
Фото ТАСС Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе сил от границы
Фото Reuters Среди прибывших на Олимпиаду выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом
Фото Depositphotos Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на севере Чили
Главное
Лукашенко обращается с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию
Лукашенко: Год народного единства показал всему миру сплоченность и стойкость белорусов
Лукашенко: Беларусь будет укреплять мощь своей армии
Социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам увеличатся с 1 февраля
Топ-новости
Лукашенко: мир - это абсолютная ценность для белорусов, и нам надо сохранить его
Лукашенко назвал Послание как три вопроса к белорусскому народу
Лукашенко заявил об изменении формата будущих посланий Президента
Послание Президента Беларуси народу и парламенту - прямая трансляция
Конституция - это только начало. Депутат о том, что будет после референдума
Очередной эшелон с техникой отправлен из Амурской области в Беларусь на военные учения
Белорусские онкологи разрабатывают прорывную CAR-T-терапию для лечения лимфом
Беларусь представит продукцию ведущих брендов пищевой промышленности на выставке Gulfood в Дубае
В Беларуси определен порядок финансирования мероприятий лесного и охотничьего хозяйства
Молодых мам в проекте Конституции интересует все, что касается детей
Престижную недвижимость покупают сейчас! В чем причина ажиотажа?
Гаспарян: процесс конституционной реформы свидетельствует о доверии белорусов власти
Взаимодействие Беларуси и Китая в ООН и международных организациях обсудили в Минске
Вольфович: Беларусь предпринимает все меры для обеспечения безопасности и стабильности в регионе
Минздрав подготовил памятку при бессимптомном или легком течении COVID-19
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.