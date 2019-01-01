Воры в США украли текилы на $0.5 млн

1 января, Минск /Корр.БЕЛТА/. В США задержаны четыре человека по подозрению в краже текилы на $500 тыс., совершенной в канун Нового года, передает МИР 24.

По данным офиса шерифа округа Хилсборо, текилу украли в районе Тонотосасса (штат Флорида). Водитель грузовика со спиртным пошел перекусить, а когда вернулся, обнаружил, что фургона нет. Угонщиков полицейские нагнали, когда они перегружали коробки с текилой в другой фургон.

"Там было примерно 966 коробок текилы, розничная стоимость которых составляет около $507 тыс.", – говорится в сообщении полиции.

Расследование продолжается.-0-