Восемь человек погибли и шесть пропали без вести в результате столкновения судов в Китае

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь человек погибли и еще шесть пропали без вести в результате столкновения танкера и сухогруза в устье Янцзы, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на власти города Шанхай.
Танкер, груженый 3000 т бензина, столкнулся с судном, перевозившим песок и гравий. В результате аварии на палубе танкера возник пожар, а сухогруз затонул. Благодаря усилиям спасателей три человека были спасены.
Спасатели нашли тела восьми погибших. Поиски пропавших продолжаются. На поисково-спасательные работы направлены 15 судов и два самолета.
Ведется расследование причин аварии.-0-