Восемь человек погибли из-за снегопадов у побережья Японского моря

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь человек погибли, более 270 пострадали из-за сильных снегопадов, которые охватили побережье Японского моря, сообщает телеканал NHK.

Как сообщалось ранее, большинство инцидентов связано с падением снежного наста с крыш и деревьев, а также с происшествиями, возникшими во время уборки снега.

Отменены более 500 авиарейсов, на дорогах образовались серьезные заторы. К ликвидации последствий привлечены отряды Сил самообороны страны.

Непогода в Японии продолжается с середины прошлой недели.-0-