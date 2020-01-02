Восемь человек погибли при аварийной посадке вертолета на Тайване

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь человек погибли при аварийной посадке вертолета с военными на Тайване, сообщает ТАСС.

На борту находился начальник Генштаба ВС Тайваня, он также погиб, отметило агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ. Всего в вертолете было 13 высокопоставленных военных. Пять человек найдены живыми.

Фото Taiwan News

По данным местной газеты Taiwan News, вертолет вылетел из уезда Илань и по не установленной пока причине совершил посадку в горной местности.-0-