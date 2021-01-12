Восемь человек погибли при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь человек, в том числе ребенок, погибли при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.

"В ночь на 12 января в правоохранительные органы поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по улице Рассветная", - говорится в сообщении.

Как добавил руководитель пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых, с места происшествия также госпитализирован 17-летний подросток с ожогами 1-й и 2-й степени. Также у подростка зафиксировано отравление угарным газом, его доставили в детскую городскую больницу №9.

Погибший ребенок - девочка 2013 года рождения, добавил Валерий Горелых. Также установлены личности двух погибших женщин, в том числе мамы девочки.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили: "Всего были эвакуированы 90 человек (в том числе девять детей), из них с помощью масок дыхательных аппаратов спасены 52 человека. В связи с морозом эвакуированные жители были размещены в пожарных автомобилях". Площадь возгорания составила 30 кв.м.

В 3.50 (1.50 по московскому времени) пожар был локализован, в 4.06 (2.06 по московскому времени) открытое горение ликвидировано. В тушении пожара были задействованы девять единиц спецтехники, 30 человек личного состава. "На месте пожара был развернут оперативный штаб, там находится начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Виктор Теряев", - добавили в ведомстве.

В пресс-службе МЧС также уточнили, что на базе гимназии №176 развернули пункт временного размещения для эвакуированных, с жителями работают психологи МЧС России. Представитель гимназии уточнил, что в ПВР находятся 16 человек. Позднее корреспондент ТАСС сообщил, что жильцы дома начали возвращаться в свои квартиры. В беседе с корреспондентом местные жители рассказали, что проснулись от сильного задымления. По их словам, семья на втором этаже, в квартире которой произошло возгорание, неблагополучная.

В связи с инцидентом следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). "Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, тела умерших направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы в целях выяснения давности и точной причины смерти. Совместно с полицией и МЧС выясняются очаг и причина возгорания", - отметили в пресс-службе СУ СК по региону.

Пожар произошел в кирпичном доме 1982 года постройки. На первом этаже располагаются супермаркет и несколько организаций.-0-