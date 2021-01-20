Восемь человек погибли в ДТП на западе Пакистана

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее восьми человек погибли и еще двадцать получили ранения утром 20 января в результате ДТП в западной провинции Белуджистан, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на службу спасения.

По информации агентства, в районе Ласбела съехал с трассы и перевернулся междугородний автобус. Он следовал из столицы провинции Кветты в Карачи. Среди погибших есть женщины и дети.

Все пострадавшие доставлены в больницу, несколько из них находятся в критическом состоянии.

По предварительной версии полиции, причиной ДТП стало превышение скорости водителем автобуса.-0-