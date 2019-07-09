Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Азербайджане

9 июля, Баку /БЕЛТА - Trend/. В азербайджанском городе Масаллы при столкновении грузового автомобиля с микроавтобусом Merсedes Vito погибли 8 человек, сообщили в Минздраве Азербайджана.
В ДТП погибли восемь человек, в том числе трое школьников. Тяжелые травмы получили две женщины, которые доставлены в реанимационное отделение Центральной районной больницы.-0-
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