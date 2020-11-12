Восемь человек погибли в результате аварии на угольной шахте в Китае

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Окончательное число погибших в результате аварии, произошедшей 4 ноября на угольной шахте в провинции Шэньси в Китае, составило 8 человек, сообщает Синьхуа.

Поисково-спасательная операция завершилась поздно вечером во вторник. К этому моменту тела четырех погибших, которые ранее числились пропавшими без вести, были найдены и подняты на поверхность.

Авария произошла 4 ноября в угольной шахте, принадлежащей компании "Цяоцзылян", в городе Тунчуань. В момент ЧП в шахте находились 42 шахтера, 34 из них удалось выбраться на поверхность. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.-0-