Восемь человек погибли в результате тропического шторма в Сомали

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере восемь человек погибли в результате тропического циклона "Гати", который обрушился на Сомали 22 ноября вечером и стал причиной сильных дождей и бури. От стихии в разной степени пострадало 70 тыс. человек. Об этом сообщило Синьхуа со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

Сообщается, что очень много людей получило различные травмы, повреждены имущество и инфраструктура. В деревнях Хафуун и Хурдия 15 тыс. человек лишились крова.

22 ноября примерно в 22:00 тропический циклон «Гати» достиг района Бари в Пунтленде.

Проливные дожди и сильные ветры вызвали наводнения в прибрежных и внутренних районах. Больше всего пострадали 13 деревень в районе Искушубан.-0-