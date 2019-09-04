Восемь человек погибли в результате взрыва в Мали

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее восьми человек погибли в результате взрыва автобуса на мине в Мали. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя транспортной компании, которой принадлежал автобус.

"Автобус подорвался на мине, погибли восемь пассажиров", – цитирует агентство слова сотрудника транспортной фирмы. Данных о числе раненых нет.

Автобус выполнял рейс из города Дуэнца в центральной части Мали в город Гао на севере страны. По сообщению полиции, инцидент произошел в 30 км от Дуэнцы.-0-