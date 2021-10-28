Восемь человек погибли в столкновениях полиции с исламистами в Пакистане

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере восемь человек погибли в пакистанской провинции Пенджаб в столкновениях полиции с активистами запрещенной радикальной исламской организации "Техрик-и-Лаббайк Пакистан" (TLP). Как сообщает газета The News, среди погибших четыре сотрудника сил правопорядка, передает ТАСС.

Столкновения вспыхнули после попыток полицейских не допустить марша сторонников TLP в пакистанскую столицу с целью добиться освобождения из тюрьмы лидера организации Саада Хуссейна Ризви.

Правительство Пакистана сообщило, что будет рассматривать организацию в качестве воинствующей группировки.

27 октября активисты TPL возобновили антиправительственные выступления после отказа властей выполнить их требование о высылке из страны посла Франции. Около 8 тыс. исламистов начали свой марш из административного центра провинции Пенджаб города Лахора на Исламабад. Акция была отсрочена в конце прошлой недели на время переговоров с правительством.

Сторонники TLP требовали от властей освободить из тюрьмы лидера организации Ризви, выслать посла Франции и разорвать торговые связи с этой страной за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда в парижском издании Charlie Hebdo. На переговорах правительство Пакистана выразило готовность удовлетворить все требования TLP, но отказалось экстрадировать из страны посла Франции, поскольку такой шаг может нанести ущерб отношениям Исламабада с ЕС.-0-