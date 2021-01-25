Восемь человек пострадали из-за взрыва газовой трубы в КНР

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв газовой трубы произошел в городе Далянь северо-восточной китайской провинции Ляонин. Пострадали восемь человек, еще трое считаются пропавшими без вести, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".
ЧП произошло сегодня рано утром недалеко от одного из жилых комплексов в городском районе Цзиньчжоу. "Возникший в результате взрыва пожар уже потушен, а пострадавшие от разлетевшихся осколков окон направлены в больницу", - уточняется в сообщении.
По данным предварительного расследования, причиной взрыва могла стать утечка газа.-0-