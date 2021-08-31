Восемь человек пострадали при атаке беспилотника на саудовский аэропорт

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. При атаке заминированного беспилотника на международный аэропорт города Абха в Саудовской Аравии был поврежден гражданский самолет, восемь человек получили ранения, сообщает телеканал Al Arabiya.

Согласно источникам телеканала, заминированный дрон запущен с территории Йемена мятежниками из движения "Ансар Аллах" (хуситы). После того как дрон сбили системы ПВО, его осколки оказались разбросаны по территории аэропорта, что привело к пострадавшим и повреждению стоявшего на взлетном поле гражданского самолета.

Сообщается, что это был второй за 24 часа перехваченный заминированный беспилотник хуситов.

Как сообщает ТАСС, в Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн. Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остаются Саудовская Аравия и ее инфраструктура. Временами они применяют свои ракетные арсеналы, а также флот беспилотников и в самом Йемене против войск, поддерживающих признанные международным сообществом власти страны.-0-