Восемь человек пострадали при взрыве в жилом доме в Тбилиси

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь человек пострадали в результате взрыва в жилом доме, произошедшего в Тбилиси 7 апреля. Все они были госпитализированы, сообщает "МИР 24" .

Как сообщает ТАСС, взрыв мог произойти из-за утечки газа, вызванной нарушением правил эксплуатации обогревателя.

Специалисты "КазТрансГаз" заявляют, что причиной утечки природного газа и воспламенения в пятом корпусе четвертого квартала Дигомского массива могло стать грубое нарушение правил эксплуатации обогревателя.

Среди пострадавших в результате инцидента - семимесячный ребенок, состояние которого врачи оценивают как стабильное. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.-0-