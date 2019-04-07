Восемь человек пострадали при взрыве в жилом доме в Тбилиси

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь человек пострадали в результате взрыва в жилом доме, произошедшего в Тбилиси 7 апреля. Все они были госпитализированы, сообщает
Как сообщает ТАСС, взрыв мог произойти из-за утечки газа, вызванной нарушением правил эксплуатации обогревателя.
Специалисты "КазТрансГаз" заявляют, что причиной утечки природного газа и воспламенения в пятом корпусе четвертого квартала Дигомского массива могло стать грубое нарушение правил эксплуатации обогревателя.
Среди пострадавших в результате инцидента - семимесячный ребенок, состояние которого врачи оценивают как стабильное. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.-0-
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