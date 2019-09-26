Восемь человек пострадали при землетрясении в Стамбуле

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь человек получили легкие ранения в результате землетрясения, которое произошло сегодня в Стамбуле (Турция). Об этом на брифинге заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает турецкая газета Hurriyet .

Президент Турции уточнил, что после землетрясения магнитудой 5,8 последовали 28 афтершоков с максимальной магнитудой 4,2. Некоторым зданиям в городе нанесен незначительный ущерб. В стамбульском районе Авджылар обрушился минарет одной из мечетей, на место направлены несколько машин скорой помощи. Оценка последствий стихии продолжается.

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что погибших нет.

Как сообщалось, мощное землетрясение произошло сегодня около 14.00 по местному времени в Стамбуле. Эпицентр находился примерно в 70 км к западу от Стамбула в Мраморном море, к югу от города Силиври. Очаг залегал на глубине 7 км. По словам очевидцев, инцидент вызвал панику среди населения, люди массово покидали здания. Школы, больницы и торговые центры были эвакуированы. В связи с произошедшим занятия в учебных заведениях Стамбула были отменены. Телефонная связь в городе нарушена.-0-