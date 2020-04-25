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25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь человек пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-26 на Ямале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа.
"Четверо из восьми пострадавших госпитализированы в травматологическое отделение Новоуренгойской ЦГБ. Состояние двоих - средней степени тяжести, двоих - удовлетворительное. Еще четверо направлены на амбулаторное лечение", - сообщили в пресс-службе.
Борт следовал по маршруту поселок Уренгой - месторождение Ванкор (Красноярский край). По предварительной информации, у вертолета отказал левый двигатель.-0-