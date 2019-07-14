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Восемь человек пострадали во время забега с быками в Испании

В мире 14.07.2019 | 12:22
Фото из Twitter-аккаунта Красного Креста Наварры
Фото из Twitter-аккаунта Красного Креста Наварры

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум восемь человек пострадали сегодня во время забега с быками на фестивале Сан-Фермин в испанской Памплоне (автономная область Наварра на севере страны), сообщает ТАСС со ссылкой на Красный Крест Наварры.

Забег традиционно стартовал ровно в 8.00 по местному времени (9.00 в Беларуси) и длился чуть менее трех минут. По данным организации, пострадали 8 участников мероприятия, трое из них - в результате удара рогами.

Фестиваль в честь покровителя Наварры святого Фермина начался в Памплоне 6 июля. Во время праздничных мероприятий прошли многочисленные шествия, концерты и детские праздники. Центральным мероприятием считаются именно забеги с быками (энсьерро). Участниками энсьерро могут стать как местные жители, так и туристы. Зачастую некоторые, убегая от быков, специально держат минимальную дистанцию с животными, чтобы придать происходящему больше остроты и заставить зрителей поволноваться. Те, кто не хочет участвовать в энсьерро, могут наблюдать за зрелищем из безопасного места.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших.-0-

Пять человек пострадали в Испании во время забега быковПять человек пострадали в Испании во время забега быков
После падения два человек травмировали руки, два получили ушиб головы, еще один повредил грудную клетку. При этом ни один из них не попал на рога быков.

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