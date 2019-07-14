Восемь человек пострадали во время забега с быками в Испании

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум восемь человек пострадали сегодня во время забега с быками на фестивале Сан-Фермин в испанской Памплоне (автономная область Наварра на севере страны), сообщает ТАСС со ссылкой на Красный Крест Наварры.
Забег традиционно стартовал ровно в 8.00 по местному времени (9.00 в Беларуси) и длился чуть менее трех минут. По данным организации, пострадали 8 участников мероприятия, трое из них - в результате удара рогами.
Фестиваль в честь покровителя Наварры святого Фермина начался в Памплоне 6 июля. Во время праздничных мероприятий прошли многочисленные шествия, концерты и детские праздники. Центральным мероприятием считаются именно забеги с быками (энсьерро). Участниками энсьерро могут стать как местные жители, так и туристы. Зачастую некоторые, убегая от быков, специально держат минимальную дистанцию с животными, чтобы придать происходящему больше остроты и заставить зрителей поволноваться. Те, кто не хочет участвовать в энсьерро, могут наблюдать за зрелищем из безопасного места.
Ранее сообщалось о пяти пострадавших.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2916 BYN
|2.286 BYN
|2.293 BYN
|USD
|2.0342 BYN
|2.033 BYN
|2.036 BYN
|RUB
|3.2269 BYN
|3.218 BYN
|3.229 BYN