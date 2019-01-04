Восемь человек пропали без вести при столкновении двух судов у побережья Китая

4 января, Фучжоу /БЕЛТА - Синьхуа/. У берегов провинции Фуцзянь на востоке Китая в ночь на 4 января произошло столкновение сухогруза и рыболовного судна. Восемь человек числятся пропавшими без вести, сообщило провинциальное Управление по морским делам.

По его информации, сянганский сухогруз столкнулся с рыболовным судном, приписанным к городу Цзиньцзян провинции Фуцзянь, в морской акватории близ района Пинтань. После этого рыболовное судно с 14 членами экипажа затонуло. Известно о шести спасенных и восьми пропавших без вести.

Спасательную лодку с шестью членами экипажа обнаружили военные катеры, задействованные в поисково-спасательных работах, которые их и спасли. Поиск пропавших рыбаков продолжается.-0-