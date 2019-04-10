Восемь человек стали жертвами урагана в Пакистане

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее восьми человек погибли, 54 получили травмы в результате урагана и проливных ливней на северо-западе Пакистана, сообщает ТАСС.

Проливные ливни начались накануне и продолжают идти. В результате обрушились строения, возникли перебои в энергоснабжении.

В районе бедствия проходит поисково-спасательная операция.-0-