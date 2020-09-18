Восемь детей отравились парами хлора в бассейне в Санкт-Петербурге

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь детей отравились парами хлора, купаясь в бассейне во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС.

Ребята получили ингаляционное отравление парами хлора. Пятерых направили в больницу, у двоих отравление легкой степени тяжести, у троих - средней. "Еще у троих детей легкая степень, оказана помощь на месте с отказом от госпитализации", - сказала представитель станции скорой медицинской помощи.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, инцидент произошел в частном фитнес-клубе. По словам собеседника агентства, ЧП могло произойти из-за нарушения концентрации химических реагентов в воде бассейна. Официальных подтверждений этой информации пока нет.

Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга начала проверку после инцидента. На месте работают сотрудники ведомства. К проверке также подключились сотрудники следственных органов и Роспотребнадзора.-0-