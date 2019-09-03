Восемь детей погибли в результате нападения в китайской начальной школе

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь госпитализированных китайских школьников погибли после нападения на начальную школу в городе Эньши центральной китайской провинции Хубэй. Медикам удалось спасти только двоих пострадавших детей, об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в первый день учебного года около 08.00 в начальной школе "Чаоянпо". Полиция оперативно задержала и заключила под стражу нападавшего - 40-летнего мужчину, проживающего в той же местности. Полиция не сообщает, было ли у него оружие и какого рода нападение он совершил. Пока неизвестны и его мотивы.

Местные СМИ сообщают, что мужчина был холост, имеет судимость за покушение на убийство. Полиция пока не подтверждает эти сведения.-0-