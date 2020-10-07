Восемь мигрантов погибли у побережья Джибути

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь мигрантов погибли, 12 пропали без вести, 14 выжили в результате инцидента, произошедшего у побережья Джибути. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Международную организацию по миграции /МОМ/.

По информации, контрабандисты потребовали от мигрантов, находившихся на возвращающемся из Йемена в Джибути судне, выпрыгнуть в море, потому что они не могли заплатить сборы.

В последние годы мигранты из Эфиопии, Эритреи и других стран направляются через Баб-эль-Мандебский пролив между Джибути и Йеменом на Аравийский полуостров в поисках работы. Некоторые из них вынуждены вернуться в Джибути из Йемена из-за эпидемии коронавируса нового типа.-0-