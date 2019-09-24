Восемь новорожденных погибли при пожаре в алжирской больнице

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь новорожденных детей погибли в результате пожара в родильном отделении больницы на востоке Алжира, сообщает телеканал Al Arabiya .

Пожар вспыхнул сегодня около 4.00 по местному времени в больнице города Эль-Уэд в 500 км к юго-востоку от столицы Алжира. Полиция сообщила о спасении 11 младенцев, 107 женщин и 28 сотрудников больницы. Уточняется, что причиной гибели детей стали сильнейшие ожоги и отравление продуктами горения.

Тушение пожара продолжается, на месте работают десятки спасателей.

Причины инцидента не сообщаются. Премьер-министр Алжира Нуреддин Бедуи распорядился провести расследование ЧП и направил на место происшествия министра здравоохранения.-0-