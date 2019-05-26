Восемь политиков готовы бороться за пост премьер-министра Великобритании

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув стал восьмым политиком, который будет бороться за должность лидера правящей Консервативной партии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал noindex>Sky News.

"Я могу подтвердить, что выставлю свою кандидатуру на должность премьер-министра этой страны. Я уверен в том, что готов объединить Консервативную партию, готов осуществить Brexit и готов вести нашу великую страну вперед, - сказал Майкл Гоув. - Я включаюсь в гонку, так как хочу высказать ряд конструктивных идей по поводу того, как мы можем вновь объединить страну".

Ранее о намерении участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии, которому предстоит возглавить британское правительство после ухода Терезы Мэй, открыто объявили семеро политиков. Это экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Макви, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и экс-лидер Палаты общин (де-факто представитель британского правительства в нижней палате парламента) Андреа Лидсом.

Ожидается, что в борьбу за премьерский пост включатся еще несколько видных представителей консервативной партии, и это при том, что три года назад после отставки Дэвида Кэмерона о своих премьерских амбициях заявили всего пять консерваторов, включая Терезу Мэй, которая тогда одержала победу над своими соперниками.

Как сообщалось, 24 мая британский премьер-министр и лидер консерваторов Тереза Мэй объявила, что 7 июня уйдет в отставку из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля.-0-