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13 декабря 2020, 23:05

Восемь полицейских пострадали после столкновений в Вашингтоне

Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь полицейских пострадали в ходе столкновений в центре города между сторонниками президента США Дональда Трампа и противниками действующей американской администрации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя полиции Вашингтона Элейну Герц.

"Восемь сотрудников столичной полиции получили травмы в связи с демонстрациями", - отметила она. Герц подчеркнула, что полицейские задержали 12 декабря 33 участников митингов в центре города. Более 100 полицейских следили за безопасностью в районе проведения митингов.

Как сообщила ранее пресс-служба столичного мэра, в результате столкновений 12 декабря вечером пострадали девять человек, четверо из них получили ножевые ранения. У одного из демонстрантов изъяли электрошокер.

В Вашингтоне прошли две акции сторонников и противников Дональда Трампа. Республиканцы собрались на площади Фридом-плаза и у здания Верховного суда на Капитолийском холме, протестуя против имевшегося, по их мнению, мошенничества на выборах. Перед демонстрантами выступил бывший помощник американского президента по национальной безопасности Майкл Флинн, которого ранее помиловал Трамп.

Высшая судебная инстанция 11 декабря отклонила иск генпрокурора штата Техас Кена Пакстона о пересмотре итогов голосования в стране. Оппоненты действующей американской администрации разместились около площади Black Lives Matter. После начала стычек между протестующими полиция начала оттеснять толпу от близлежащих к Белому дому кварталов.

В этот раз сторонников Трампа было меньше, чем в середине ноября, когда левые радикалы устроили в центре американской столицы акцию протеста, в ходе которой жгли протрамповскую атрибутику, вступали в словесные перепалки со сторонниками республиканца, которые несколькими часами ранее на том же месте проводили свою акцию в поддержку действующего президента.-0-

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