Восемь полицейских пострадали во время протестов в Лондоне

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь полицейских пострадали во время протестов против коронавирусных ограничений в центре Лондона, сообщает РБК со ссылкой на данные полиции британской столицы. Уточняется, что двое пострадавших были госпитализированы, однако их травмы оцениваются как несерьезные. За различные правонарушения, в том числе за нападение на правоохранителей, были задержаны пять человек. Как сообщает Reuters, 24 апреля несколько тысяч протестующих собрались в центре Лондона, выступив против ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. В середине апреля власти Великобритании ослабили некоторые ограничительные меры. В частности, открылись парикмахерские, салоны красоты, спортзалы, пабы, непродовольственные магазины, библиотеки, зоопарки. Увеличилось допустимое количество гостей на частных мероприятиях: свадьбу и поминки могут посещать до 15 человек, похороны - до 30. Помимо этого, британцы теперь могут путешествовать по стране, но только небольшими группами живущих вместе. При этом в Великобритании продолжают действовать правила социальной дистанции, а любые встречи в помещениях должны быть ограничены шестью посетителями.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!