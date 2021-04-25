Восемь полицейских пострадали во время протестов в Лондоне

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь полицейских пострадали во время протестов против коронавирусных ограничений в центре Лондона, сообщает РБК со ссылкой на данные полиции британской столицы.
Уточняется, что двое пострадавших были госпитализированы, однако их травмы оцениваются как несерьезные.
За различные правонарушения, в том числе за нападение на правоохранителей, были задержаны пять человек.
Как сообщает Reuters, 24 апреля несколько тысяч протестующих собрались в центре Лондона, выступив против ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
В середине апреля власти Великобритании ослабили некоторые ограничительные меры. В частности, открылись парикмахерские, салоны красоты, спортзалы, пабы, непродовольственные магазины, библиотеки, зоопарки. Увеличилось допустимое количество гостей на частных мероприятиях: свадьбу и поминки могут посещать до 15 человек, похороны - до 30. Помимо этого, британцы теперь могут путешествовать по стране, но только небольшими группами живущих вместе.
При этом в Великобритании продолжают действовать правила социальной дистанции, а любые встречи в помещениях должны быть ограничены шестью посетителями.-0-