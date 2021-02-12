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12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Нижегородской области, транспортная прокуратура начала проверку. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошел 12 февраля на регулируемом переезде на станции Шеманиха двухпутного электрифицированного участка Котельнич-1 - Нижний Новгород.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону, причиной инцидента стало ДТП с автомобилем. Land Rover врезался в состав на перегоне между станциями Ветлужская и Шеманиха. Восемь пустых цистерн сошли с рельсов.
Как уточнили в приволжской транспортной прокуратуре, владельцем автомобиля является женщина.
В результате инцидента никто не пострадал.-0-