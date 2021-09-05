Восстановление электроснабжения после урагана Ида в США может растянуться на месяц

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полное восстановление электроснабжения в некоторых районах штата Луизиана, в наибольшей степени пострадавших пострадавших от урагана Ида, может занять около месяца. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на главу компании Entergy Louisiana.

В результате шторма в Луизиане, Миссисипи и Алабаме погибли по меньшей мере 16 человек. Ураган Ида повредил или разрушил более 22 тыс. опор ЛЭП - больше, чем ураганы Катрина, Зета и Дельта вместе взятые. Вышли из строя более 5200 трансформаторов и почти 26000 проводов линий электропередач.-0-