Восстановление мировой экономики после пандемии займет до пяти лет - ВБ

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, может занять до пяти лет. Об этом заявила главный экономист Всемирного банка (ВБ) Кармен Рейнхарт, сообщает Reuters.

"Вероятно, сразу начнется быстрое восстановление на фоне отмены всех ограничительных мер, связанных с карантином, но полное восстановление займет до пяти лет", - сказала Кармен Рейнхарт.

При этом специалист отметила, что вызванный пандемией кризис в одних странах продлится дольше, чем в других, и усугубит неравенство, поскольку беднейшие страны пострадают от него сильнее, чем богатые. Кармен Рейнхарт отметила, что впервые за 20 лет после кризиса уровень бедности в мире вырастет.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным на 17 сентября, всего в мире подтверждено 29,933 млн случаев COVID-19, с момента вспышки скончались 937 тыс. зараженных. Наибольшее число больных выявлено в США (6,648 млн), Индии (5,118 млн) и Бразилии (4,419 млн).-0-