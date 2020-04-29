Восстановление после пандемии должно быть ориентировано на развитие зеленой экономики - Гутерриш

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА. После завершения пандемии коронавируса в рамках мер по восстановлению странам необходимо ориентироваться на развитие зеленной экономики и опираться на многостороннее сотрудничество. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает Центр новостей ООН.

"COVID-19 нарушил жизнь миллиардов людей по всему миру, причинил людям тяжелые страдания и дестабилизировал мировую экономику. Нынешний кризис высветил всю хрупкость экономик перед лицом потрясений, обнажил глубокое неравенство, которое подрывает возможность достижения Целей в области устойчивого развития", - заявил генсекретарь ООН.

Борьба с глобальным потеплением требует такого же политического лидерства, как борьба с пандемией, считает Антониу Гутерриш. В этом контексте он напомнил, что прошлый год стал вторым самым жарким за всю историю, а прошлое десятилетие - самым жарким в истории человечества.

"Промедление в борьбе с изменением климата обернется гибелью людей, истощением средств к существованию и ущербом для бизнеса и экономики", - подчеркнул глава ООН. По его словам, самый большой ущерб причиняет бездействие.

"Мы должны срочно принять меры по продвижению устойчивости развития и сокращению выбросов парниковых газов с тем, чтобы не допустить повышения глобальной температуры более чем на 1,5 градуса Цельсия", - отметил глава ООН. Он добавил, что сегодня в распоряжении человечества для борьбы с глобальным потеплением есть все необходимые технологии, есть общественная поддержка, в том числе молодежи. В борьбу включились многие города и предприятия.

Генсек рекомендовал поддерживать страны, которые несут наименьшую ответственность за изменение климата, однако в наибольшей мере от него страдают. "А для этого необходимо адекватное финансирование, необходимо собрать обещанные $100 млрд в год на меры по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним в развивающихся странах", - сказал генсекретарь.

Антониу Гутерриш отметил, что парниковые газы, как и коронавирус, не признают границ. По его словам, изоляция стран - это ловушка, и ни одно государство не может добиться успеха в одиночку.

Глава ООН призвал все страны подготовить детальные национальные планы действий в области климата и стратегии достижения нулевых выбросов к 2050 году. Некоторые страны, в том числе Чили, уже представили такие планы и еще 114 стран объявили, что они скоро сделают это. Всего 121 страна взяла на себя обязательство добиться углеродной нейтральности к 2050 году.

Глава ООН подчеркнул, что сегодня человечество переживает тяжелые времена, но надежда не угасла. Он призвал воспользоваться появившейся возможностью и перестроить мир. "Давайте воспользуемся окончанием пандемии для построения здорового, инклюзивного и более безопасного для всех мира", - призвал Антониу Гутерриш.-0-