Восстановление Западной Германии после наводнения может занять годы

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восстановление населенных пунктов и инфраструктуры в федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц, пострадавших от наводнения, может занять годы. Об этом заявил глава Центрального союза строительной отрасли Германии (ZDB) Райнхардт Кваст, сообщает немецкий новостной портал Rheinische Post.

По словам Райнхардта Кваста, масштабы ущерба от наводнения в Западной Германии огромны. Глава ZDB сравнил последствия нынешней стихии с ущербом от наводнений в 2002 году. "После наводнения на Эльбе в 2002 году потребовалось около трех лет, чтобы устранить самые большие повреждения, и пять лет, чтобы пострадавшие районы приобрели прежний вид", - отметил Райнхардт Кваст.

По его словам, в настоящее время наблюдается нехватка строительных материалов. Затрудняет восстановительные работы в пострадавших районах и разрушенная инфраструктура: многие мосты и подъездные пути разрушены, строительная техника не может доехать до места работ.

Между тем, как сообщает немецкий телеканал N-tv, страховые компании подсчитывают убытки от наводнений. Генеральный директор Ассоциации страховой индустрии Йорг Асмуссен ожидает рекордных потерь после наводнения. "В краткосрочной перспективе становится очевидным, что 2021 год может стать одним из самых разрушительных с 2013 года. Ущерб в пределах страховой суммы составляет 9,3 млрд евро", - сказал Йорг Асмуссен.

По его словам, если изменения климата продолжатся и число природных катаклизмов будет расти, то страховые компании не смогут продолжать страхование стихийных бедствий в существующем объеме.

Йорг Асмуссен также сообщил, что в данный момент в Германии от наводнений застрахован только каждый четвертый дом. Из-за отсутствия страхового покрытия многим пострадавшим теперь остается надеяться только на помощь правительства.

Наводнение затронуло не только рядовых граждан, потерявших свои дома и имущество, но и бизнес. Ущерб нанесен сотням компаний, в том числе и крупным предприятиям промышленного и энергетического сектора. Кроме того, из-за разрушенных дорог страдает логистика. Так, немецкий концерн Volkswagen уже сообщил о трудностях с поставками своей продукции.

Предстоит оценить ущерб и сельскому хозяйству. В Министерстве продовольствия и сельского хозяйства Германии заявили, что наводнение поставило под угрозу само существования агросектора в пострадавшем регионе. Во многих районах уничтожены запасы зерна, утонули целые популяции животных, разрушены помещения виноделен, серьезно пострадала инфраструктура. Стихия еще больше усугубила кризис, вызванный ранее пандемией коронавируса.

По последним данным, наводнение в Германии унесло жизни 165 человек, около тысячи числятся пропавшими без вести. Как правило, погибших находят при откачивании воды из домов и подвалов. Эксперты прогнозируют, что число жертв будет расти. В регионе продолжается спасательная операция.-0-