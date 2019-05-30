Восток объявил Западу "мусорную войну"

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Между Востоком и Западом развернулась настоящая "мусорная" война. Страны юго-восточной Азии, на протяжении долгого времени вынужденно принимающие пластиковые отходы через Тихий океан из западных стран, устали и решили отправить тонны мусора обратно, сообщает Euronews .

Президент Филиппин Родриго Дутерте первым решился объявить "мусорную войну". Его страна направляет в Канаду 69 контейнеров отходов, которые, по словам Дутерте, на протяжении шести лет нелегально прибывали оттуда к берегам Филиппин.

Первым решительным действием на прошлой неделе стал отзыв посла, когда Оттава сорвала установленный на середину мая крайний срок по забору мусора.

"Этим шагом мы хотели показать, что настроены решительно и требуем от них забрать свой мусор обратно", - заявил Сальвадор Панело, пресс-секретарь президента Филиппин.

Перерабатываемый пластик может быть экспортирован легально, но иногда его мошенническим способом смешивают с низкосортным мусором. В процессе сжигания таких отходов выделяются токсичные пары, вызывающие респираторные заболевания и проблемы с загрязнением воды.

С 1988 по 2016 годы Китай принял 168 т пластикового мусора из таких стран как США, Япония и Великобритания. Но в прошлом году Пекин запретил "мусорный" импорт и западным странам пришлось искать другие пути.

Одним из них стала Малайзия. В конечном итоге власти заявили, что их страна используется как свалка и приняли решение отправить обратно 3 тыс. т мусора.

"Жители Великобритании верят, что отправляют нам мусор на переработку, но на деле наша страна используется как свалка. Ситуация очень серьезная", - заявил Йо Ви Инь, министр энергетики и окружающей среды Малайзии.

Мусорная война между Филиппинами и Канадой привлекла внимание экологов. Часть активистов призывает к ратификации Базельской конвенции ООН, контролирующей транспортировку пластиковых отходов. Для других же проблема кроется в первую очередь в безответственности тех стран, откуда этот мусор приходит.-0-